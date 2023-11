Overwatch 2: svelati gli eroi Space Ranger e Venture, il primo personaggio non binario del gioco

Durante la BlizzCon 2023 sono state svelate diverse novità interessanti in arrivo per Overwatch 2, tra cui nuovi eroi giocabili. Abbiamo già visto in azione il massiccio Mauga, ma durante l'evento dedicato allo sparatutto sono stati presentati brevemente anche altre due new entry, una sorta di astronauta con nome in codice "Space Ranger" e Venture, che abbiamo scoperto in seguito sarà il primo personaggio non-binario del gioco.

Entrambi i nuovi eroi sono stati presentati brevemente dal director Aaron Keller tramite delle concept art (nel tweet qui sotto, a sinistra Venture e a destra "Space Ranger"). Per il momento sappiamo ben poco sul loro conto, se non che "Space Ranger" sarà un'unità di supporto, mentre Venture è un personaggio orientato al danno che usa un'arma che ricorda una trivella. Entrambi gli eroi arriveranno nel corso del 2024 assieme alla nuova modalità Clash e la mappa Hanaoka.

Al contrario l'imponente tank samoano Mauga e le sue gigantesche mitragliatrici debutteranno con la Stagione 8 di Overwatch 2, che aprirà i battenti il 5 dicembre 2023. Nel frattempo ecco le nostre impressioni sul personaggio dopo averlo provato alla BlizzCon 2023.