Overwatch 2: il nuovo personaggio trapela in un leak prima della BlizzCon 2023

La BlizzCon 2023 sta per iniziare, ma una delle novità previste per l'evento, ovvero la presentazione di un nuovo personaggio per Overwatch 2, è già trapelata prima del tempo attraverso un leak, vediamo dunque di cosa si tratta.

Il nuovo Eroe di Overwatch 2 si chiama Mauga e appartiene alla classe tank, dunque è un classico combattente massiccio come stazza e come armi a disposizione, studiato per rappresentare la prima linea d'attacco e dunque in grado di sferrare danni ingenti e subire anche una notevole quantità di colpi.

Ovviamente, un annuncio ufficiale con presentazione estesa arriverà durante la BlizzCon 2023, che parte proprio oggi per questo fine settimana, andando dal 3 al 5 novembre, insieme forse ad altre novità e annunci da parte di Blizzard.

Mauga fa parte delle novità previste per la Stagione 8 di Overwatch 2 e rappresenta il 39° personaggio giocabile all'interno del ricco cast dello sparatutto competitivo. Si tratta di un combattente progettato per perforare le linee nemiche come avanguardia d'attacco in combattimenti soprattutto a corto raggio.