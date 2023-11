Phil Spencer spunta a sorpresa sul palco della BlizzCon 2023, dopo l'acquisizione di Blizzard

A sorpresa, alla Blizzcon 2023 è apparso sul palco Phil Spencer, CEO di Microsoft Games, che ricordiamo ha da poco acquisito Activision Blizzard. Spencer è quindi sul palco come capo della fusione Xbox Games Studio + Activision Blizzard King.

Phil Spencer ha tessuto le lodi di Blizzard, citando le famose saghe della compagnia, come Diablo, Starcraft, World of Warcraft, spiegando come tutti questi prodotti abbiano segnato il mercato videoludico e il medium nella sua interezza.