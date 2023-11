Neverwinter: Embracer licenzia dentro Cryptic Studios

I licenziamenti sono stati confermati dai dipendenti di Cryptic, anche se non se ne conosce ancora il totale. In particolare il community manager e sceneggiatore Mike Fatum ha scritto su LinkedIn : "molte delle persone migliori che conosco sono state licenziate oggi da Cryptic Studios." Qualcosa di simile ha scritto il lead environment artist Scot Boyd, sempre su LinkedIn .

Embracer Group ha fatto cadere la scure anche su Cryptic Studios , la software house dell'MMORPG Neverwinter , licenziandone molti dipendenti. Si tratta dell'ennesimo sforzo compiuto per ristrutturare il gruppo, dopo il mancato accordo con Savvy Group per due miliardi di dollari.

I tagli di Embracer

Cryptic Studios non è la prima software house sotto Embracer Group a essere colpita dai licenziamenti, con il gruppo evidentemente in crisi e alla ricerca di risparmiare il più possibile.

Fa impressione ricordare la frenesia di acquisizioni di Embracer Group, che ha incamerato decine di studi differenti nel giro di pochi anni. Le ultime acquisizioni sono state fatte a fine 2022, quindi poco prima che scoppiasse la bomba.

Evidentemente qualcuno aveva deciso di spendere soldi che ancora non aveva e il risultato è nella chiusura di studi storici come Volition e Campfire Cabal e nel licenziamento di migliaia di persone tra Crystal Dynamics, Rainbow Studios, Beamdog, Zen Studios, Gearbox Publishing e tanti altri ancora, in barba a quelli secondo cui il consolidamento delle grandi multinazionali sarebbe la soluzione di tutti i mali dell'industria.