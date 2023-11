Fortnite Capitolo 4 - Stagione OG causa un'impennata di giocatori, il miglior risultato da mesi

Fortnite ha registrato un'enorme impennata di giocatori con il lancio dell'aggiornamento Capitolo 4 - Stagione OG . Secondo il sito web non ufficiale ma affidabile Fortnite.GG, Fortnite ha raggiunto un picco di 4,9 milioni di giocatori contemporanei , pochi minuti prima della scrittura di questa notizia, rispetto ai circa due milioni di giocatori contemporanei registrati per la maggior parte di settembre e ottobre.

Fortnite Capitolo 4 - Stagione OG

Fortnite Capitolo 4 - Stagione OG ci riporta in luoghi noti

Capitolo 4 - Stagione OG è un aggiornamento disponibile da oggi, 3 novembre 2023. Si tratta di un update che rimette in campo la mappa di Capitolo 1, con tutta una serie di oggetti classici. Inoltre, rimarranno alcune novità delle ultime stagioni, come lo sprint, quindi sarà un nuovo modo per esplorare e combattere nella vecchia isola.

Ogni settimana, inoltre, saranno introdotti nuovi oggetti e luoghi provenienti dalle varie stagioni di Capitolo 1. Oggi si inizia dalla Stagione 5 e proseguirà fino ogni sette giorni fino alla Stagione X. Ecco infine la data di conclusione di Capitolo 4 - Stagione OG.