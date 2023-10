Le Sserafim x Overwatch 2, il trailer dell'evento con il gruppo K-Pop nel gioco Blizzard

In particolare, ci saranno delle nuove skin per i personaggi ispirate ai membri del gruppo.

Vediamo il trailer di presentazione per l'evento Le Sserafim x Overwatch 2 , che porta il celebre gruppo K-Pop all'interno del mondo del gioco Blizzard attraverso una collaborazione di stampo musicale, ma non solo.

Una collaborazione con il gruppo K-Pop

Per festeggiare l'apparizione de LE SSERAFIM alla BlizzCon, gli sviluppatori ci invitano a entrare in gioco dopo il 4 novembre per ottenere l'avatar esclusivo FIM's Club per tutti i giocatori.

Come annunciato nei giorni scorsi, il cross-over è iniziato oggi e andrà avanti fino a novembre, con un evento tutto incentrato sul gruppo K-Pop forse poco conosciuto dalle nostre parti ma diventato un fenomeno di massa in Corea.

Per continuare la collaborazione, Le Sserafim si esibiranno sul palco della BlizzCon 2023 il prossimo 4 novembre, dove eseguiranno Perfect Night e altri brani del loro repertorio.