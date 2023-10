Super Mario Bros. Wonder per Nintendo Switch è in sconto poco dopo l'uscita, su Amazon Italia

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it

Super Mario Bros. Wonder è il più recente capitolo della saga platform 2D di Nintendo. Si tratta di un nuovo capitolo con elementi cooperativi: potremo controllare Mario, Luigi, Toad, Yoshi, Peach e Daisy in una nuova avventura brillante ed estrosa.

Tramite le offerte di Amazon Italia è possibile acquistare in promozione Super Mario Bros. Wonder . Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 6%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 59.99€. Il prodotto è venduto da nst. technology srls e spedito da Amazon Italia.

Tramite Amazon Italia è possibile acquistare a un prezzo leggermente scontato Super Mario Bros. Wonder per Nintendo Switch. Ecco i dettagli.

