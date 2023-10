Persona 5 Tactica: un nuovo trailer mostra il sistema di combattimento del gioco Atlus

Come era già noto, gli scontri si svolgono a turni e all'interno di arene ben definite, con possibilità di spostamento, attacco e difesa limitate per turno.

Atlus ha pubblicato un nuovo trailer per Persona 5 Tactica , il nuovo RPG strategico spin-off del celebre quinto capitolo della serie, incentrato in questo caso soprattutto sul sistema di combattimento .

Tanti nemici diversi e situazioni di gioco

Persona 5 Tactica presenta una notevole varietà di nemici all'interno di ambientazioni molto particolare, come d'altra parte era prevedibile visto il gioco di partenza, con una notevole quantità di situazioni differenti in cui è possibile imbattersi.

Nel trailer vediamo alcuni di questi avversari e le strategie richieste per abbatterli, che solitamente coinvolgono l'uso coordinato di vari personaggi e delle rispettive abilità di ognuno, in grado di creare una notevole quantità di combinazioni diverse.

Di Persona 5 Tactica sono emerse diverse informazioni di recente, come dettagli su Nuova Partita+ e non solo annunciati qualche giorno fa dopo il trailer con combattimenti e sequenze animate. Ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 17 novembre 2023 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch e anche al day one direttamente su Xbox Game Pass.