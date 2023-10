PlayStation Portal: preordine Amazon ancora disponibile, l'uscita è vicina

Tramite Amazon Italia è attualmente ancora disponibile la prenotazione di Playstation Portal, la piattaforma da gioco portatile per PS5 di Sony. Il prezzo attuale è 219.90€ e la data di uscita è fissata per il 15 novembre 2023. Potete trovare il dispositivo a questo indirizzo oppure raggiungere la pagina di Amazon tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 219.99€. Attualmente il dispositivo è in prenotazione a prezzo minimo garantito: ovvero in caso di sconti questi si applicheranno in automatico al vostro ordine senza che voi dobbiate fare alcunché. La prenotazione è come sempre gratuita e può essere cancellata prima della spedizione senza alcun costo. Il prodotto sarà venduto e spedito da Amazon.

PlayStation Portal è un dispositivo pensato per giocare ai giochi PS5 che avete istallato su PS5 usando la rete wi-fi. Non potete giocare con una rete mobile e non può usare il cloud, almeno al momento. Il prodotto dispone di uno schermo LCD da 8" in grado di riprodurre la risoluzione 1080p a 60 fps. Si tratta di un modo per giocare ai propri giochi PS5 senza dover usare direttamente la console e la televisione ad essa collegata.