Persona 5 Tactica: nuovi dettagli su Nuova Partita+ e non solo

Atlus ha svelato una serie di interessanti dettagli su Persona 5 Tactica, lo spin-off strategico in arrivo su PC e console il prossimo mese, in particolare per quanto riguarda missioni secondarie e Nuova Partita+.

Avanzando nella storia principale sarà possibile sbloccare delle missioni opzionali con meccaniche e sfide uniche, che richiederanno strategie diverse dal solito per essere completate e una storia unica. Ad esempio, in alcune dovrete eliminare tutti i nemici in un sol turno, in altre colpire una scatola per farla spostare e portarla a destinazione oppure combattere in livelli ricolmi di esplosivo. Completandole otterrete i punti PC per potenziare i personaggi, talvolta anche nuove abilità da sbloccare con i suddetti punti e la possibilità di creare potenti Persona.

Se durante l'avventura dovreste incontrare una sfida apparentemente impossibile, potete tornare sui vostri passi con la funzione Rigioca, che permette di ripetere le missioni già completate in precedenza, ottenendo punti esperienza, Persona e soldi, oppure per completare le tre sfide bonus di ognuna per ottenere una lode e dunque ricompense migliori.