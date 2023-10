GeForce Now: aggiunti oltre 20 giochi, inclusi Counter-Strike 2 e titoli su PC Game Pass

La lista di giochi compatibili con GeForce Now continua ad espandersi e questa settimana introduce oltre 20 giochi, tra cui Counter-Strike 2, Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged ed Hellboy: Web of Wyrd.

Tra le new entry troviamo anche alcuni giochi disponibili all'interno del catalogo del PC Game Pass di Microsoft, come ad esempio Dead by Daylight, Everspace 2, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredders' Revenge e Dune: Spice Wars. Vediamo l'elenco completo: