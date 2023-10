Call of Duty: Modern Warfare 3, il nuovo trailer live action 'The Lobby' è pieno di star

Activision Blizzard ha pubblicato oggi un nuovo trailer live action, con attori in carne ossa, per Call of Duty: Modern Warfare III, intitolato The Lobby e pieno di star di vario calibro ed estrazione.

Tema principale è ovviamente l'omonima sala d'attesa prima dei match, da sempre crocevia di personaggi di varia risma nonché luogo dove sono nate leggendarie storie, amicizie e rivalità.

Nel video vediamo l'operatore KillSwitch mentre si prepara per entrare in azione, attraversando la lobby e osservando gli altri operatori che si preparano per la missione, mentre un conto alla rovescia segna 30 secondi all'inizio della partita.

Il video è diretto dal regista hollywoodiano David Leitch (regista di Bullet Train, Deadpool 2 e John Wick) e comprende alcuni cameo di notevole livello: ci troviamo 21 Savage, fan di Call of Duty e musicista, la star dell'NBA Devin Booker e l'artista inglese Central Cee.

Si tratta anche della prima volta in cui i personaggi del gioco, tra cui Ghost, Gaz, Makarov, Valeria e Graves, compaiono sullo schermo accanto ai giocatori e a celebrità varie.