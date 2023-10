The Walking Dead: Destinies, un trailer svela la data di uscita su PlayStation, Xbox, PC e Switch

GameMill Entertainment e gli sviluppatori di Flux Games hanno annunciato la data di uscita di The Walking Dead: Destinies. L'action basato sulla serie TV AMC sarà disponibile a partire dal 17 novembre 2023 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam in formato digitale, con a seguire un'edizione fisica a dicembre.

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer ufficiale che ci offre un assaggio delle dinamiche di gameplay e di come il corso degli eventi potrebbe essere stravolto in base alle decisioni prese dal giocatore.