Salt and Sacrifice, data d'uscita annunciata con trailer su Steam e Nintendo Switch

La storia ci vede alle prese con un regno in subbuglio, dilaniato dall'imperversare dei Mages, incarnazioni spietate del caos elementale.

Il trailer mostra alcuni elementi di Salt and Sacrifice, con la sua particolare caratterizzazione.

Salt and Sacrifice torna a mostrarsi con un nuovo video che annuncia la data d'uscita del particolare action RPG su Steam e Nintendo Switch , dove arriverà dunque il 7 novembre 2023.

Una storia oscura

Salt and Sacrifice, un'immagine del gioco

In questa situazione non certo paradisiaca, il protagonista emerge tra i Marked Inquisitors, per cercare di mettere fine a questa terribile minaccia e scoprire anche un terribile segreto sepolto oltre sanctuary.

Come una sorta di prescelto, ma soprattutto come condannato, ci troviamo allora a vagare tra le strane ambientazioni del gioco, costruendo e personalizzando armi e armature a partire da elementi bizzarri come carne e ossa di creature, oltre a imparare a manipolare l'oscura magia dei nostri stessi nemici.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Salt and Sacrifice, che a dire il vero non aveva fatto un grandissima impressione all'epoca. Vediamo se l'arrivo su Nintendo Switch e Steam potrà dare ulteriore slancio al gioco.