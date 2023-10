Call of Duty: Modern Warfare 3: open beta da oggi disponibile per tutti, in tempo per il weekend

Per la precisione potrete darvi battaglia a partire dalle 19:00 italiane di oggi, fino alla stessa ora del 16 ottobre 2023 . Se volete saperne di più, ecco tutte le modalità e mappe incluse nella beta del multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 3 .

In precedenza erano presenti i classici paletti rappresentati da una settimana di test esclusiva per i giocatori PlayStation e il classico accesso anticipato riservato a chi ha prenotato il gioco, mentre da ora è possibile partecipare alla beta gratuitamente senza alcun cavillo.

Ultima chance per provare il multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 3 prima del debutto nei negozi del gioco. A partire dalle 19:00 di oggi , 14 ottobre, la beta sarà accessibile da tutti i giocatori PC, PlayStation e Xbox liberamente, senza alcune restrizioni.

Le ultime novità

Con il lancio della beta su PC, Activision Blizzard ha pubblicato un esplosivo gameplay trailer dedicato alle caratteristiche di questa versione, mentre non si è fatta attendere a lungo la video analisi di ElAnalistaDeBits che ha messo a confronto il gioco su tutte le piattaforme.

Se per qualsiasi motivo non riuscirete a prendere parte ai test del multiplayer potete comunque farvi un'idea grazie al nostro provato della beta di Call of Duty: Modern Warfare 3. Vi ricordiamo che il lancio del gioco è fissato al prossimo 10 novembre, su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.