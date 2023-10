Song of Nunu: A Legue of Legends Story, un trailer sull'amicizia di Nunu e Willump

Il filmato mette in mostra proprio il grande rapporto di amicizia tra questo intraprendente ragazzino e il premuroso yeti a quattro braccia che lo accompagna, con la seconda parte del video che mostra come questo rapporto è funzionale anche alle dinamiche di gioco di questo platform adventure.

Tequila Works e il pubblisher Riot Forge hanno pubblicato un nuovo trailer di Song of Nunu: League of Legends Story , un nuovo gioco ambientato nell'universo del celebre MOBA che approfondirà la storia di due dei suoi personaggi giocabili, ovvero Nunu e Willump.

L'avventura di Nunu e Willump inizia a novembre

In uscita l'1 novembre 2023 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam, GOG ed Epic Games Store, Song of Nunu: League of Legends Story è un platform adventure con protagonisti Nunu e Willump, due amici inseparabili appartenenti all'universo di League of Legends.

Nel gioco seguiremo il viaggio dei due attravero il Freljord, una terra ghiacciata e ostile, alla ricerca della madre di Nunu e incontreremo anche altri campioni di League of Legends, come Braum, Ornn, Volibear e Lissandra, che li aiuteranno o ostacoleranno.