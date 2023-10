GeForce Now: NVIDIA aumenta il prezzo dell'abbonamento in Europa

NVIDIA ha annunciato un aumento di prezzo di circa il 10% per il suo servizio di cloud gaming GeForce Now che coinvolgerà Canada ed Europa, Italia inclusa, che entrerà in vigore a partire dall'1 novembre 2023. Non sono invece in programma rincari per gli Stati Uniti.

L'azienda afferma che gli aumenti "tengono conto dell'aumento dei costi operativi" nei paesi specifici in cui verranno applicati, stando quanto riportato nella pagina di assistenza clienti.