System Shock 2: Enhanced Edition confermato su PS5 e Xbox Series X|S oltre a PC, nuovo trailer

Sebbene non ci fossero molti dubbi al riguardo, ora la questione è stata ulteriormente precisata con gli sviluppatori che hanno menzionato più chiaramente PS5 e Xbox Series X|S tra le piattaforme di uscita.

Finora, il remaster dello storico action RPG era stato confermato per PC e generiche "console next gen".

In occasione dell'indie horror showcase 2023, Nightdive Studios ha pubblicato un nuovo trailer per System Shock 2: Enhanced Edition , oltre a confermare l'arrivo del gioco su PS5 e Xbox Series X|S oltre a PC , questa volta in maniera più chiara rispetto a quanto riferito in precedenza.

In attesa di una data

A questo punto, restiamo in attesa di una data d'uscita precisa per System Shock 2: Enhanced Edition, versione migliorata e adattata alle tecnologie moderne dello storico originale uscito nel 1999 e in grado di aiutare a plasmare - tra le altre cose - il genere dei cosiddetti "immersive sim".

Gli utenti che hanno acquistato il remake di System Shock per PC su Steam o GOG riceveranno System Shock 2: Enhanced Edition gratuitamente, in attesa di conoscere il prezzo su console o per l'acquisto separato.

In pieno stile Nightdive, System Shock 2: Enhanced Edition riprende l'originale senza stravolgerlo, anzi mantenendone le principali caratteristiche estetiche ma rendendolo apprezzabile su piattaforme moderne, con aggiustamenti in termini di risoluzione e modellazione poligonale.

Qualche settimana fa, System Shock remake è stato classificato per PlayStation e Xbox, facendo pensare a un possibile annuncio sulla data.