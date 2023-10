Steam: Hogwarts Legacy e tanti altri giochi Warner Bros. in offerta

Su Steam sono iniziati i saldi dell'editore Warner Bros. Games che includono tanti giochi in offerta con sconti fino al 90%, incluso Hogwarts Legacy, la serie Mortal Kombat e Batman.

In particolare se volete immergervi nel magico universo ideato da J. K. Rowling potrete approfittare di uno sconto del 30% sulla standard e la Deluxe Edition di Hogwarts Legacy, attualmente acquistabili rispettivamente a 41,99 euro e 48,99 euro.

Passando ai supereroi DC Comics, Gotham Knights attualmente è scontato del 75% e dunque potrete acquistarlo a 14,99 euro o a 19,99 euro per la Deluxe Edition. Anche la serie Batman: Arkham è in saldo. In particolare potrete aggiungere alla vostra libreria la Batman: Arkham Collection alla modifica cifra di 8,99 euro, con uno sconto dell'85% sul totale.