Marvel's Spider-Man 2: un video mostra come sono stati registrati i 'suoni di New York'

Jerry Berlongieri, il senior audio designer di Marvel's Spider-Man 2, ha condiviso su X | Twitter una clip che mostra una peculiare sessione di registrazione dei "suoni di New York", più nello specifico il brusio di sottofondo della folla che cammina tra le strade della Grande Mela.

Come possiamo vedere nella clip qui sotto, a un gruppo di attori è stato chiesto di disporsi scalzi in cerchio intorno ai microfoni, per poi camminare e parlare di argomenti casuali. O meglio, quasi del tutto casuali, in quanto come spiegato da Berlongieri, alle comparse è stato chiesto di improvvisare le loro battute ma occasionalmente sono stati descritti alcuni cenni della storia di Marvel's Spider-Man 2 in modo tale che alcuni dei loro commenti fossero pertinenti agli eventi del gioco.

È sempre interessante scoprire le ingegnose soluzioni trovate dai sound designer per ricreare effetti sonori credibili all'interno dei videogiochi. Ad esempio, per Baldur's Gate 3 uno sviluppatore ha imparato a forgiare delle scarpe di metallo per realizzare suoni credibili delle armature oppure in The Legend of Zelda: Breath of the Wild sono stati utilizzati suoni differenti per la camminata di Link a seconda del piede utilizzato.