Skull Island: Rise of Kong, la prima recensione demolisce il tie-in

IGN ha pubblicato la recensione di Skull Island: Rise of Kong, la prima in rete da parte di una testata internazionale, assegnando al tie-in un poco lusinghiero 3/10, confermandone il potenziale come peggior gioco del 2023.

Per chi non lo sapesse, Skull Island: Rise of Kong è un action adventure in terza persona che racconta le origini di King Kong, in una storia di vendetta che vede il primate dare la caccia al mostro che ha ucciso i suoi genitori. È stato lanciato in sordina il 17 ottobre 2023 al prezzo di 39,99 euro e i primi pareri in rete sono stati alquanto critici, tra chi lo ha descritto come una truffa e chi afferma che è anche peggiore di The Lord of the Rings: Gollum, al momento il gioco con la media recensioni più bassa del 2023.