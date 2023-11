Marvel's Spider-Man 2: un DLC con Daredevil? Un ulteriore indizio da Insomniac Games

Una delle tante teorie tra i fan di Marvel's Spider-Man 2 è che in futuro potrebbe arrivare un DLC o addirittura un gioco a sé stante con protagonista Daredevil . L'idea è nata grazie a un easter egg presente nei primi due giochi della serie e ora rafforzati da Bryan Intihar di Insomniac Games , che ha citato il vigilante di Hell's Kitchen durante un diretta, forse per stuzzicare i fan o magari per depistarli, difficile dirlo.

"Dov'è Daredevil?"

Nel primo Marvel's Spider-Man era presente un easter egg legato a Daredevil sotto forma dell'insegna dello studio legale "Nelson & Murdock: Attorneys at Law", un riferimento al vero nome dell'eroe dal costume scarlatto. Il personaggio viene inoltre menzionato da Peter dopo aver raccolto uno dei collezionabili sparsi nel gioco, confermando dunque l'esistenza di un Daredevil anche a Terra-1048, l'universo Marvel dove si svolge il gioco e dove sarà ambientato anche Marvel's Wolverine.

Curiosamente, in Marvel's Spider-Man 2 l'insegna "Nelson & Murdock: Attorneys at Law" era scomparsa senza nessuna spiegazione. Usiamo il passato, in quanto misteriosamente con il lancio della patch 1.001.004, è magicamente tornata, con Bryan Intihar che ha commentato in maniera divertente l'accaduto affermando: "immagino che abbiano pagato l'affitto".

Insomma, Intihar è sicuramente a conoscenza delle speculazioni dei giocatori di Marvel's Spider-Man 2 e non è escluso che le stia usando come leva per offrire qualche anticipazione su dei possibili DLC. Oppure l'opposto, ovvero metterli su una falsa pista per poi sorprenderli con qualcosa di totalmente differente. Staremo a vedere.