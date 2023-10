Marvel's Spider-Man 2, un dettaglio su Nelson & Murdock punta a un possibile DLC

C'è un dettaglio in Marvel's Spider-Man 2 che alcuni utenti hanno subito notato: la targa dello studio Nelson & Murdock, presente nel primo episodio della serie, è ora privo dei nomi dei due avvocati e il creative director Bryan Intihar ha suggerito di "rimanere sintonizzati" per scoprire cos'è successo. Lo vedremo in un DLC?

Destinato senz'altro a contribuire alle vendite di PS5 a Natale, Marvel's Spider-Man 2 include numerosi easter egg, ma questo in particolare appare molto interessante, visti i personaggi coinvolti: come saprete, Matt Murdock è l'identità civile di Daredevil.

Le parole di Intihar sembrano puntare appunto a un DLC in cui Nelson & Murdock potrebbero fare la propria comparsa, andando di fatto a espandere l'universo videoludico Sony, aprendo a tutta una serie di entusiasmanti possibilità.