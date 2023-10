Diablo 4: data di uscita e dettagli sulla patch 1.2.1, che faciliterà il respec

Blizzard ha annunciato che la patch 1.2.1 di Diablo 4 sarà disponibile a partire dal 31 ottobre 2023 su tutte le piattaforme, svelando al contempo le note ufficiali al gran completo con tutti i cambiamenti e le novità introdotte.

Confermando quanto promesso in passato, l'aggiornamento introdurrà il comando "Ripristina tutto" ai Tabelloni dell'Eccellenza, permettendo dunque di ripristinare tutti i punti e provare con maggiore facilità build diversificate, anche grazie ai drop di oro maggiori dai Sussurri della Stagione del Sangue.

Verrà aggiunto anche un Manichino d'Addestramento in una stanza sotterranea accessibile da Kyovashad. I giocatori potranno scegliere se attaccare un solo manichino o un piccolo gruppo, selezionandone la difficoltà tra normale, èlite o boss, per mettere alla prova la propria build prima di scendere in battaglia.