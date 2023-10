Xbox Series S aumenta di prezzo in Brasile, ora costa quasi quanto PS5 Digital

Come riportato dal portale The Enemy, Microsoft ha annunciato un aumento di prezzo di Xbox Series S limitato al solo mercato brasiliano, che passerà da 2.449 a 3.599 real brasiliani. Non è invece in programma alcun rincaro per Xbox Series X.

Tramite questo aumento, la console entry-level avrà un prezzo molto vicino a quello di PS5 Digital, venduta a 3.899 real brasiliani, laddove in altri paesi la differenza è molto più marcata. Ad esempio, in Italia il prezzo consigliato di Xbox Series S è di 299 euro mentre quello della console Sony è di 449 euro, il 50% in più.

"Noi di Xbox rimaniamo concentrati nell'offrire la migliore esperienza di gioco a una varietà di target di prezzo, in modo che i giocatori possano scegliere ciò che meglio si adatta alle loro esigenze di gioco e al loro budget", recita il comunicato. "Nelle prossime settimane inizieremo a comunicare gli adeguamenti di prezzo per le console Xbox Series S in Brasile".

"L'MSRP della SKU base di Xbox Series S sarà aggiornato presso i rivenditori brasiliani dove sono disponibili le console Xbox Series S", segue il testo. "Abbiamo mantenuto i prezzi delle nostre console per molti anni e ora abbiamo adeguato i prezzi a 3.599 R$".

"Mentre la console rimane una parte importante dell'ecosistema Xbox, continueremo a offrire grandi giochi, abilità e opzioni per i giocatori in Brasile in modo che possano giocare come e dove vogliono", conclude il comunicato.