Quantum Error: il trailer di lancio dell'horror shooter su PS5

Coloro che invece acquisteranno la versione digitale sul PlayStation Store potranno iniziare a giocare con tre giorni di anticipo , per la precisione dal 31 ottobre. Inoltre gli abbonati a PlayStation Plus possono beneficiare di uno sconto del 10% fino al lancio del gioco, che porta il prezzo a 53,99 euro, anziché 59,99 euro.

TeamKill Media ha pubblicato il trailer di lancio di Quantum Error , lo sparatutto a tinte horror in arrivo su PS5 il prossimo 3 novembre 2023. Sono in programma anche le versioni PC e Xbox Series X|S, che verranno pubblicate successivamente.

Quantum Error è uno sparatutto horror in prima e terza persona con ambientazione sci-fi fortemente incentrato sulla narrazione e caratterizzato da una storia cinematografica. Il gioco è realizzato in Unreal Engine 5.2 e su PS5 garantirà risoluzione 4K e 60 fps granitici, a detta del team di sviluppo.

La versione PS5 vanterà una serie di caratteristiche esclusive grazie al 3D audio e le peculiarità del DualSense, come il feedback aptico e grilletti adattivi, che restituiranno sensazioni realistiche in base all'azione svolta dal giocatore o quanto accade a schermo. Sarà possibile anche sfruttare il microfono integrato del controller per eseguire la respirazione bocca-bocca di primo soccorso.