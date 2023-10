The Finals: su Steam oltre 140.000 giocatori contemporanei per l'open beta

Per la precisione è stato raggiunto un picco di 143.260 utenti connessi contemporaneamente all'incirca sette ore fa, mentre nel momento in cui scriviamo siamo scesi sui circa 85.000 giocatori, fluttuazione chiaramente dovuta anche agli orari lavorativi negli USA. Sarà interessante vedere come si evolverà la situazione durante il fine settimana, solitamente il periodo dove i giocatori sono più attivi.

The Finals, uno sparatutto adrenalinico dove si spacca tutto

Del resto questi numeri confermano le ottime impressioni del nostro provato di The Finals, in cui vi abbiamo spiegato di essere rimasti colpiti positivamente dal movimentato sparatutto free-to-play di Embark Studios, in particolare per il suo approccio immediato, la variegata scelta di arsenale e gadget e gli scenari completamente distruttibili che garantiscono situazioni sempre differenti.

Se volete provarlo anche voi, vi ricordiamo che l'open beta di The Finals sarà disponibile fino al 6 novembre 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, dunque approfittane finché siete in tempo.