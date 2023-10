Marvel's Wolverine e Spider-Man 2 sono ambientati nello stesso universo, conferma Insomniac

"È stato deciso di non farlo... Volevamo lasciare che quella squadra lavorasse senza pressioni, e chissà cosa ci riserva il futuro, ma in questo momento lasciamogli fare le loro cose".

La conferma è arrivata durante un'intervista con Kinda Funny, dove Brian Intihar ha ammesso senza indugi che "sono tutti su Terra-1048 ". Alla domanda sul perché Wolverine non appare o viene menzionato in alcun modo in Marvel's Spider-Man ha aggiunto:

L'universo Marvel

Per chi non lo sapesse le storie Marvel sono ambientate in numerosi universi differenti, caratterizzati da differenze più o meno marcate, dando modo agli autori di creare trame sempre originali e interessanti, come anche nel caso dei giochi di Insomniac Games, che differiscono dallo Spider-Man dei fumetti sotto molti aspetti.

Terra-616, o Terra Prime, è l'universo della continuity principale Marvel, mentre come confermato nel film Spider-Man: Across the Spider-Verse i due arrampicamuri made in PlayStation provengono da Terra-1048, che dunque sarà anche la realtà del prossimo gioco di Wolverine.

Questo apre le porte a scenari interessanti, come dei possibili collegamenti tra i due giochi, con magari una comparsata di Peter e Miles in Marvel's Wolverine, oppure di Logan in una possibile espansione di Marvel's Spider-Man 2 che magari farà da ponte tra i due giochi.

Per il resto, al momento di Marvel's Wolverine sappiamo davvero poco. Il gioco è stato annunciato nel 2021 con un teaser trailer e periodo di uscita fissato per il prossimo anno, ma da allora è scomparso dai radar.