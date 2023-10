Alan Wake 2, Digital Foundry analizza la versione PC: è davvero così pesante?

Digital Foundry ha analizzato la versione PC di Alan Wake 2 per capire se sulla piattaforma Windows il gioco di Remedy Entertainment è davvero così pesante. Ebbene, a quanto pare le cose non stanno così.

Certo, i requisiti PC di Alan Wake 2 indicano la chiara necessità di una configurazione molto prestante perché si possa godere appieno dell'esperienza, ma Alex Battaglia spiega che c'è anche tanta scalabilità.

Stando a questa analisi, anche con le impostazioni medie Alan Wake 2 riesce a fare cose incredibili, e non è neppure necessario attivare il ray tracing per restare colpiti dalla sua qualità visiva. Addirittura il ray tracing viene eseguito via software in alcuni frangenti, ad esempio sui riflessi.

Stesso discorso per il sistema di illuminazione, davvero solido e capace di valorizzare anche i più piccoli dettagli laddove si imposti questo effetto al massimo su PC, ma è chiaro che impiegare determinate tecnologie abbia un costo sul piano prestazione.