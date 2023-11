Evangelion: il cosplay di Mari da alienorihara rende giustizia al nuovo personaggio

Dalla serie definita Rebuild of Evangelion, emerge un interessante cosplay di Mari Makinami da parte dell'ottima alienorihara, che davvero rende giustizia al nuovo personaggio attraverso un'interpretazione praticamente perfetta.

Mari Illustrious Makinami è un personaggio piuttosto controverso, come era facile che potesse succedere visto che si tratta di una figura completamente nuova, inserita come elemento inedito all'interno del rifacimento della serie di Hideaki Anno con l'idea di introdurre una personalità diversa rispetto a quelle ben definite e conosciute degli altri protagonisti.

Mari risulta dunque alquanto distinta dagli altri: è una ragazza piuttosto solare ed estroversa con i compagni ma anche molto determinata e abile nelle fasi di combattimento, per certi versi paragonabile ad Asuka Langley anche se con lati apparentemente meno ruvidi e complicati.

Alcuni l'hanno valutata un personaggio fin troppo tendente al fan service, ma è chiaro che il suo ruolo fosse difficile da far apprezzare a tutti, trattandosi di una new entry assoluta all'interno di una serie ormai consolidata. Fatto sta che alienorihara l'ha comunque riprodotta in maniera perfetta.