The Witcher: Project Sirius, il nuovo gioco di Molasses Flood sembra essere open world

Tra i vari progetti annunciati da CD Projekt RED per il prossimo futuro negli ambiziosi piani aziendali c'è anche un gioco da parte di The Molasses Flood identificato come Project Sirius e legato a The Witcher, che in base ad alcune nuove informazioni trapelate sembrerebbe essere un titolo open world.

L'informazione è piuttosto vaga e limitata ma è praticamente tutto quello che abbiamo al momento su questo nuovo titolo della serie, considerando che CD Projekt RED non ha riferito nulla al riguardo, al di là della sua esistenza.

La compagnia polacca ha acquisito tempo fa il team responsabile di The Flame in the Flood e, nell'ottobre 2022, ha svelato di averlo messo al lavoro su un nuovo progetto di The Witcher, che a quanto pare potrebbe essere di dimensioni notevoli.