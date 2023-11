Marvel's Spider-Man 2: patch 1.001.004 disponibile, ecco cosa cambia

Insomniac Games ha pubblicato nelle scorse ore la patch 1.001.004 di Marvel's Spider-Man 2, svelandone le note ufficiali con tutti i cambiamenti apportati all'esclusiva PS5.

Si tratta di un aggiornamento di routine mirato a ripulire alcune imperfezioni del codice di gioco. Non aspettatevi dunque novità particolarmente interessanti, come ad esempio la Nuova Partita+, che in ogni caso dovrebbe arrivare entro la fine del 2023 stando alle promesse degli sviluppatori.

Piuttosto, la patch 1.001.004 mira migliorare la stabilità e a correggere alcuni problemi più e meno noti, come ad esempio degli errori per cui il giocatore rimaneva bloccato nelle geometrie del mondo di gioco durante la missione finale dei Ricordi di Marko, durante un tutorial e una boss fight non meglio specificata (probabilmente per evitare spoiler). Inoltre è stato risolto un problema che causava un errato caricamento dei modelli dopo una sessione di gioco lunga.