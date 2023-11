Amazon Italia: a novembre e dicembre 2023 la restituzione è estesa oltre i 30 giorni standard

Amazon Italia ha confermato che, come ogni anno, tutti gli ordini effettuati a novembre e dicembre avranno un periodo di restituzione esteso. Precisamente, avrete tempo di restituire i prodotti fino al 31 gennaio 2024. Si tratta di una promozione legata alle festività natalizie che permette di fare tutti gli acquisti necessari senza preoccuparsi di cambiamenti dell'ultimo secondo.

Come potete leggere nella pagina ufficiale di Amazon Italia, ogni restituzione entro il 31 gennaio 2024 non dovrà essere accompagnata da una spiegazione. In modo automatico potete richiedere il rimborso del prodotto, semplicemente rispedendolo ad Amazon.

Ovviamente ci sono anche delle situazioni speciali che impediscono la restituzione come:

articoli realizzati su misura o che possono deteriorarsi rapidamente o scadere

articoli sigillati le cui condizioni igieniche sono state compromesse

bevande alcoliche specifiche

prodotti audiovisivi e software i cui sigilli sono stati rimossi

giornali, periodici, riviste (i contratti di abbonamento non contano)

contenuti digitali senza supporto materiale

buoni regalo Amazon (a meno che non utilizzati)

Ci sono poi situazioni più specifiche, di cui potete trovare i dettagli al link sopra indicato.