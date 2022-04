Epic Games e LEGO insieme per creare un’esperienza digitale per il metaverso

Epic Games e The LEGO Group hanno annunciato una partnership di lunga durata per la realizzazione di un nuova esperienza digitale per il metaverso con l'obiettivo di creare uno spazio di gioco virtuale adatto a bambini e famiglie, sicuro e positivo.

Al momento non è chiara la natura di questa esperienza digitale, ma dal comunicato stampa apprendiamo che "darà ai bambini l'accesso a strumenti che gli consentiranno di diventare dei creatori e offrire opportunità di gioco in un ambiente sicuro e positivo."

LEGO ed Epic Games hanno concordato tre principi fondamentali che guideranno la partnership e assicureranno che gli spazi digitali creati nel metaverso offrano spazi di gioco sicuri per gli utenti:

Tutelare il diritto dei bambini al gioco dando priorità alla loro sicurezza e benessere.

Salvaguardare la privacy dei bambini mettendo al primo posto i loro migliori interessi.

Fornire a bambini e adulti strumenti che diano il controllo sulla loro esperienza digitale.

"I bambini si divertono a giocare nei mondi digitali e fisici e alternando tra i due tipi senza soluzione di continuità", afferma Niels B Christiansen, CEO di The LEGO Group. "Crediamo che ci sia un enorme potenziale per loro di sviluppare competenze per tutta la vita come creatività, collaborazione e comunicazione attraverso esperienze digitali. Ma abbiamo la responsabilità di renderli sicuri, stimolanti e vantaggiosi per tutti. Proprio come abbiamo protetto per generazioni i diritti dei bambini a un gioco fisico sicuro, ci impegniamo a fare lo stesso per il gioco digitale. Non vediamo l'ora di lavorare con Epic Games per dare forma a questo futuro emozionante e giocoso".

"The LEGO Group ha catturato l'immaginazione di bambini e adulti attraverso il gioco creativo per quasi un secolo e siamo entusiasti di unirci per costruire uno spazio nel metaverso che sia divertente e fatto per bambini e famiglie", ha dichiarato Tim Sweeney, CEO e fondatore di Epic Games.