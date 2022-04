Trek to Yomi: 4K e 60fps su PS5 e Xbox Series X, in futuro potrebbe arrivare su Nintendo Switch

Nel corso di un'intervista con GamingBolt, Marcin Kryszpin, game director di Flying Wild Hog, ha parlato delle versioni console di Trek to Yomi, svelando risoluzione e framerate per PS5 e Xbox Series X|S e non escludendo l'ipotesi di un possibile porting per Nintendo Switch.

Kryszpin afferma che sia la versione PS5 che quelle per Xbox Series X e S di Trek to Yomi gireranno alla risoluzione 3840x2160p e a 60fps. Nessun dettaglio invece per quanto riguarda le versioni PS4 e Xbox One e se eventualmente i giocatori potranno scegliere tra varie modalità grafiche per incrementare ulteriormente il framerate a discapito della risoluzione.

Trek to Yomi

Alla domanda se il gioco è ottimizzato per girare su Steam Deck, il game director ha risposto che dovrebbe girare bene in quanto il team di sviluppo ha lavorato molto per ottimizzare le performance di Trek to Yomi sulle console di ottava generazione, equiparabili in potenza alla piattaforma Valve. Ha inoltre promesso che non appena Flying Wild Hog riceverà i Dev Kit farà dei test approfonditi al riguardo.

Infine Kryszpin afferma che, pur non essendoci piani concreti al riguardo, lo studio non esclude a priori una possibile versione Nintendo Switch, che dunque potrebbe arrivare nei mesi successivi al lancio. Probabilmente molto dipenderà anche dalle vendite delle altre versioni.

A tal proposito vi ricordiamo che Trek to Yomi sarà disponibile per console e PC a partire dal 5 maggio 2022. Al lancio sarà disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass.

Di recente Kryszpin ha svelato anche il numero di ore in media necessarie per completare Trek to Yomi.