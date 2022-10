Elden Ring: Patch 1.07 disponibile, ecco le novità

Bandai Namco e FromSoftware hanno pubblicato oggi la Patch 1.07 di Elden Ring per tutte le piattaforme, obbligatoria per continuare a giocare online. Il nuovo aggiornamento introduce tante modifiche al bilanciamento e risoluzione di problemi vari.

Le note ufficiali della Patch 1.07 di Elden Ring sono disponibili sul sito ufficiale del gioco a questo indirizzo, al momento purtroppo solo in lingua inglese.

La novità più interessante è senza dubbio l'introduzione di uno scaling separato per il PvP. Stando alle note ufficiali, questa funzione consente di ribilanciare separatemente lo scaling di armi, abilità, magie e stregonerie quando affronti altri giocatori. Le modifiche al bilanciamento fatte con questa funzionalità non avranno nessun impatto per il single-player e la co-op".

Elden Ring, un'immagine promozionale

A tal proposito, solo per il PvP, sono stati apportate diverse modifiche al bilanciamento. In particolare ora gli attacchi normali infliggono più danni all'equilibrio e riducono più stamina per i nemici in guardia, mentre sono state depotenziate tutte le abilità delle Ceneri di Guerra e di alcune magie.

Non manca poi una lunga lista di modifiche al bilanciamento per il PvE, per quanto riguarda armi, magie e abilità, e di bug fix per problemi più e meno noti. Vengono citati anche dei miglioramenti per le performance, ma senza entrare nello specifico.

Nel frattempo FromSoftware sta lavorando al suo prossimo progetto. A quanto pare dopo Elden Ring sarà il turno di Armored Core 6.