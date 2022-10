The Battle of Polytopia da oggi disponibile su Switch, è lo strategico apprezzato da Elon Musk

Lo sviluppatore indipendente Midjiwan AB ha annunciato che The Battle of Polytopia da ora è disponibile anche su Nintendo Switch al prezzo di 14,99 euro nell'eShop della console. Si tratta di un gioco strategico 4x per certi versi simile a Civilization che ha riscosso nel tempo un notevole successo e inoltre è particolarmente apprezzato anche da Elon Musk. Da oggi è disponibile anche una demo gratuita.

The Battle of Polytopia è un gioco di strategia a turni che al momento conta 16 milioni di giocatori nel mondo, in cui guideremo una tribù con l'obiettivo di prendere il controllo della mappa, combattendo contro tribù nemiche, scoprendo nuove terre e acquisendo nuove competenze. Il gioco è localizzato in lingua italiana.

La versione Nintendo Switch di The Battle of Polytopia include tutte le 12 tribù principali attualmente disponibili per le versioni PC (Steam), iOS e Android del gioco. Sono state apportate delle modifiche allo schema dei comandi per sfruttare i Joy-Con e lo schermo touch della console. Nel player sottostante potrete visualizzare il trailer di lancio per Switch:

Oltre alla standard edition, Midjiwan AB ha svelato che The Battle of Polytopia sarà disponibile anche nella versione Deluxe Edition al prezzo di 31,99 euro, che include tutte le tribù speciali Aquarion, Elyrion, Polaris e Cymanti, altrimenti acquistabili separatamente al prezzo di 4,99 euro ciascuna. Inoltre come detto in apertura è disponibile anche una demo gratuita che include le quattro tribù Xin-Xi, Imperius, Bardur e Oumaji.