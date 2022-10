Konami punta su Web3 e metaverso, oltre a una piattaforma di commercio per NFT

Konami ha intenzione di puntare forte su Web3 e Metaverso con una nuova serie di assunzioni indirizzate proprio allo sviluppo in tali ambiti, a partire anche da una nuova piattaforma che dovrebbe consentire agli utenti di commerciare prodotti NFT.

"Abbiamo condotto ricerche e sviluppo per incorporare le ultime tecnologie in giochi e contenuti, e pianifichiamo di lanciare un servizio dove i giocatori possano commerciare i loro NFT in-game attraverso una piattaforma di distribuzione unica che utilizza la blockchain", si legge nel comunicato ufficiale di Konami.

A quanto pare, si tratterebbe di un sistema in grado di garantire una "piattaforma di distribuzione conformata alle linee guida per i giochi in blockchain, stabilita dalla Computer Entertainment Supplier's Association, Japan Online Game Association, e dal Mobile Content Forum".

NFT di Konami in un rendering

L'intenzione è dunque di lanciare questa piattaforma nel prossimo futuro, come un intento programmatico del publisher per i prossimi anni.

Non sappiamo ancora di preciso cosa prevedano gli NFT di Konami né il funzionamento di questa piattaforma di commercio, ma dovrebbe comunque trattarsi di prodotti digitali come oggetti in-game e artwork che risultano in possesso dei giocatori e che possono essere venduti e acquistati attraverso questo sistema proposto da Konami.

Il publisher non è nuovo a questo ambito, considerando che lo scorso gennaio ha messo in vendita gli NFT celebrativi per il 35° anniversario e ha riscosso anche un notevole successo, guadagnando oltre 162.000 dollari dall'asta, cosa che evidentemente l'ha spinta a continuare su questa strada.