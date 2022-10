Genshin Impact: un trailer di Nilou mostra la fascinosa danza del "loto delicato"

Arriva un altro trailer per Genshin Impact, in questo caso incentrato su Nilou e sulla sua fascinosa danza del "loto delicato", visibile nel video riportato qui sopra e dedicato a uno dei personaggi più recenti per l'action RPG di MiHoYo.

Nel trailer vediamo dunque la graziosa Nilou esibirsi in questa particolare danza, in grado di incantare il pubblico presso lo Zubayr Theater di Sumeru ma anche di avere effetti particolari sulla natura e l'ambiente circostante, grazie all'energia che sembra sprigionarsi da questa.

Nonostante non sembri avere molto a che fare con il campo di battaglia, la danza è in effetti un elemento essenziale nello stile di combattimento di Nilou e ne caratterizza profondamente il personaggio, che si presenta come una guerriera in grado di sfruttare la sua agilità e la sua grazia anche in combattimento.

Nilou è uno dei nuovi personaggi annunciati per l'Update 3.1 insieme a Candace e Cyno, sarà disponibile a partire da domani, 14 ottobre 2022, con l'evento Twirling Lotus, doppiata dalle attrici Dani Chambers in inglese e Hisako Kanemoto in giapponese.