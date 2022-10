FIFA 23, modalità Coppa del Mondo mostrata in anticipo per errore

FIFA 23 includerà una modalità Coppa del Mondo che sarà disponibile nel corso di quest'anno, ma a quanto pare Electronic Arts l'ha mostrata in anticipo per errore ai possessori del gioco in versione PS5.

È noto già dallo scorso maggio che FIFA 23 includerà i Mondiali di Calcio 2022, dunque non ci troviamo di fronte a un reveal, tuttavia le schermate che alcuni utenti hanno catturato non erano state certamente pensate per fare il proprio debutto già adesso.

Stando ad alcune testimonianze, la Coppa del Mondo vedrà la presenza di quattro diverse modalità: FIFA World Cup Live, FIFA World Cup Kick-Off, Online Tournament e FIFA World Cup 2022. Non è tuttavia dato sapere quali siano esattamente le caratteristiche di ognuna.

Tutto ciò che è stato reso noto finora è che troveremo quarantotto squadre, un numero più alto rispetto ai trentadue team che si sono effettivamente qualificati per la competizione, ma è probabile che tale aspetto verrà rivisto e corretto da qui al lancio del contenuto.

Detto questo, l'ultima edizione del calcistico di Electronic Arts sta riscuotendo uno straordinario successo, con il lancio migliore di sempre per la serie e oltre dieci milioni di giocatori.