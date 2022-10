Starfield: un riferimento a The Elder Scrolls con un fastidioso personaggio svelato?

Starfield è stato protagonista di un nuovo video pubblicato ieri da Bethesda e incentrato sui dialoghi e i tratti dei personaggi e proprio da questi ultimi sembra essere emerso un possibile riferimento a The Elder Scrolls e a un personaggio particolarmente fastidioso.

Nel video di ieri sulla personalizzazione dei personaggi, visibile anche qui sotto, si parla a un certo punto anche dei tratti caratterizzanti, che possono modificare alcuni elementi della personalità e delle abilità del protagonista.

Al minuto 3:17 circa compare anche il tratto "Hero Worshipped", ovvero eroe adorato, che nella descrizione riporta "hai ottenuto l'attenzione di un fan adoratore fastidioso, che si mostrerà in maniera random e ti parlerà incessantemente. Come notizia positiva, ti porterà dei doni".

Chiunque abbia giocato a The Elder Scrolls IV: Oblivion avrà probabilmente capito di cosa si tratta, e probabilmente sarà anche stato attraversato da un brivido di inquietudine. Sembra proprio trattarsi di una nuova versione del Bosmer presente nel gioco in questione, che emerge quando si raggiunge il grado di Campione nell'Arena di Cyrodiil e ci perseguita coprendoci di complimenti e adulazioni.

Col tempo è diventato una sorta di meme per la community di The Elder Scrolls, con numerosi video che lo vedono come protagonista tra remix delle sue celebri frasi e compilation di morti violente. Dunque, qualcosa del genere è destinato a tornare anche in Starfield? Sembrerebbe, a giudicare dalla descrizione del tratto in questione, ma attendiamo ulteriori informazioni.