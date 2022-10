Elden Ring: riferimenti a nuove mappe e ray tracing scovati nell'ultimo update

Come segnalato dal noto modder Lance McDonald, nei file di gioco introdotti con la patch 1.07 di Elden Ring sono presenti dei riferimenti a due nuove mappe assenti nel gioco, nonché all'implementazione del ray tracing.

FromSoftware aveva già confermato l'arrivo del ray tracing in Elden Ring prima del lancio del gioco. Con un aggiornamento pubblicato a febbraio, lo studio giapponese aveva tuttavia messo in chiaro che tale implementazione avrebbe richiesto del tempo e che quindi non era in grado di offrire una tempistica precisa. Il fatto che il ray tracing venga menzionato nelle nuove linee di codice aggiunte con la Patch 1.07 di Elden Ring fa ben sperare che tale tecnologia presto verrà supportata dal gioco.

Come detto in precedenza, tra i file dell'update sono stati trovati dei riferimenti anche di due nuove mappe finora assenti nel gioco, che potrebbero essere benissimo collegate a un'espansione di Elden Ring, che in molti danno praticamente per scontata visto il grande successo commerciale del gioco e i precedenti di FromSoftware. Staremo a vedere.

La Patch 1.07 di Elden Ring ha apportato numerose modifiche e risolto svariati bug e problemi vari. La novità più interessante è l'introduzione di un bilanciamento separato per gli scontri PvP, che dovrebbe rendere più accattivanti i duelli tra giocatori.