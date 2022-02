Elden Ring: il ray tracing verrà aggiunto in un prossimo aggiornamento, confermato

Elden Ring avrà il ray tracing, ma questo arriverà solo attraverso un aggiornamento previsto nel prossimo futuro ancora non meglio precisato, ma quantomeno confermato da parte di FromSoftware, in base alle informazioni pubblicate dagli sviluppatori.

L'indicazione è contenuta, un po' nascosta, nelle note ufficiali all'update 1.02 di Elden Ring, ovvero la patch del day one già disponibile al lancio del gioco. La patch in questione migliora alcuni aspetti tecnici di Elden Ring, tra i quali le performance e la stabilità del gioco, ma non introduce il ray tracing, che a quanto pare avrà bisogno di più tempo per essere implementato.

"La tempistica per l'implementazione del ray tracing, il cui supporto è pianificato dopo il lancio, sarà riferita in annunci futuri", si legge nelle note della patch del day one, confermando di fatto in maniera ufficiale il prossimo arrivo della tecnologia grafica in questione.

Considerando le notevoli incertezze tecniche palesate da Elden Ring al momento, è probabile che ci voglia ancora un po' di tempo prima di poter vedere il ray tracing applicato nel gioco, perché questo potrebbe peggiorare ulteriormente delle performance già non pienamente soddisfacenti.

D'altra parte, l'accoglienza su PC è stata fortemente inficiata da questi problemi tecnici, come recensioni degli utenti alquanto fredde rispetto a quelle emerse da parte della critica nella giornata di ieri.