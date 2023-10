Alan Wake 2, nuovi dettagli sulle due espansioni in arrivo nel 2024

Remedy Entertainment ha fornito nelle scorse ore nuovi dettagli sulle due espansioni di Alan Wake 2 in arrivo il prossimo anno, che come già sappiamo saranno intitolate Night Springs e The Lake House.

Confermate per il 2024, le due espansioni di Alan Wake 2 racconteranno nuove storie ambientate nell'universo creato dal team di sviluppo finlandese, avventure che andranno a coinvolgere personaggi familiari.

"Visioni e sogni", ha spiegato Remedy Entertainment in merito a ciò che i fan possono aspettarsi dalla prima delle due espansioni, Night Springs. "La finzione è scritta e diventa realtà. La finzione crolla e restano solo parole su di una pagina. Queste sono le storie... di Night Springs."

L'espansione consentirà di giocare nei panni di "diversi personaggi familiari del mondo di Alan Wake" mentre "sperimentate l'inspiegabile all'interno di alcuni episodi autoconclusivi di Night Springs."

La seconda espansione, The Lake House, sembra più legata alla trama del sequel e vedrà i giocatori esplorare una "misteriosa struttura situata sulle rive del Cauldron Lake, creata da un'organizzazione governativa indipendente per condurre ricerche segrete... finché qualcosa non va storto."

Stando al team di sviluppo, questa espansione includerà due differenti avventure e vedrà i mondi dei due protagonisti del gioco, Alan Wake e Saga Anderson, collidere nuovamente. Si notano inoltre possibili riferimenti all'FBC di Control: magari ci sarà anche Jesse Faden?