PlayStation, Xbox e Steam: i giochi più giocati a settembre 2023 in USA

Dopo aver visto i giochi più venduti a settembre 2023 in USA , vediamo dunque le classifiche dei titoli più giocati per piattaforma nel medesimo mese, che presentano situazioni un po' differenti, con la presenza costante di alcuni immancabili giochi. Da notare che i dati riguardano la quantità di utenti attivi e non la quantità di ore effettivamente investite nei giochi.

Fortnite regna su console

Starfield è riuscito a ricavarsi uno spazio tra i titoli più giocati a settembre

Quello che emerge dalle classifiche è che Fortnite resta il re su console, ma in generale i titoli più giocati sono più o meno sempre gli stessi, a parte la novità introdotta da Starfield su Xbox e PC, rispettivamente in seconda e terza posizione.

Su PlayStation, Baldur's Gate 3 non è riuscito a far breccia più di tanto in termini di fruizione, nonostante le vendite siano state positive, a quanto pare (i suoi dati non erano però tracciati nella classifica Circana). I titoli più giocati continuano ad essere praticamente gli stessi. Da notare, peraltro, che tra acquisizioni nuove e vecchie ben tre giochi nella top ten dei più giocati su PlayStation appartengono a Microsoft.