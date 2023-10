Arizona Sunshine 2, data d'uscita annunciata per PlayStation VR2, Meta Quest e SteamVR

Il gioco in questione è un action con elementi sparatutto in prima persona, caratterizzato da un'ambientazione post-apocalittica horror che ci fa provare l'esperienza di un'invasione zombie direttamente all'interno della realtà virtuale.

Vertigo Games ha dunque annunciato la data d'uscita insieme a un nuovo gameplay trailer, con il quale viene peraltro comunicato l'arrivo su Meta Quest, cosa che non era stata ancora confermata in precedenza.

Arizona Sunshine 2 , il seguito dell'interessante action adventure in prima persona per visori a realtà virtuale, ha ora una data d'uscita , fissata per il 7 dicembre 2023 su PlayStation VR 2, SteamVR e Meta Quest .

L'apocalisse zombie in prima persona

In Arizona Sunshine 2 ci troviamo alle prese con orde di zombie assortiti all'interno di diverse ambientazioni, con la necessità di sbarazzarci delle minacce utilizzando armi più o meno convenzionali, dalle bocche da fuoco standard fino a vari strumenti per il corpo a corpo.

L'implementazione dei controlli a rilevazione di movimento consente nuove modalità di ricarica attraverso i gesti, così come la simulazione di movimenti e interazioni varie con gli elementi dello scenario.

Per conoscerlo meglio, intanto, vi invitiamo a leggere il provato di Arizona Sunshine 2 che abbiamo pubblicato il mese scorso, con il gioco che ci ha alquanto convinto in tale sede. A questo punto, non resta che attendere il 7 dicembre per vedere la versione completa.