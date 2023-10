Marvel's Spider-Man 2: dove trovare tutti gli Spider-Bot per il trofeo Protocolli wireless sospetti

In palio, inoltre, c'è anche un discreto quantitativo di punti esperienza, il trofeo di bronzo "Protocolli wireless sospetti" e, in generale, questa attività extra concorre al raggiungimento del 100% di completamento di ogni quartiere, necessario per ottenere il trofeo di Platino di Marvel's Spider-Man 2.

Una delle tante attività opzionali di Marvel's Spider-Man 2 vede Peter e Miles dare alla caccia a una serie di Spider-Bot sparsi per tutta la mappa, con l'obiettivo di scoprire chi li ha creati e per quale motivo. Una volta trovati tutti potrete assistere a un piccolo ma simpatico easter egg , di cui ovviamente non vi anticipiamo nulla per non rovinarvi la sorpresa.

Vi serve una mano per trovare tutti Spider-Bot disseminati nella New York di Marvel's Spider-Man 2 e ottenere il trofeo Protocolli wireless sospetti ? Allora siete nel posto giusto, di seguito trovate alcune dritte e delle pratiche mappe per acciuffare tutti questi robot in uno spider-baleno!

Un pratico trucchetto per trovare facilmente gli Spider-Bot

Contrariamente a quanto riportato nella descrizione, l'abilità Onniveggente è una manna dal cielo per dare la caccia agli Spider-Bot

Potrete iniziare questa attività all'incirca dopo 3 - 6 ore dall'inizio di Marvel's Spider-Man 2, nello specifico una volta completata la missione principale "Uniti nella Scienza". Al suo termine, noterete una strana onda pulsante sull'edificio di fronte al personaggio. Si tratta dello Spider-Bot "Spider-Man 2099", il primo dei 42 Spider-Bot che dovrete acciuffare.

Gli Spider-Bot sono sparsi per tutti i quartieri di New York. Potrete trovarli arrampicati sui tetti o le pareti di palazzi e grattacieli, sotto i ponti o persino sospesi a mezz'aria. La buona notizia è che sono abbastanza semplici da individuare anche da 50 - 100 metri grazie all'impulso elettromagnetico rosa che emettono, ben visibile anche mentre librate in aria o oscillate tra i grattaceli.

La cattiva notizia è che, a differenza delle altre attività secondarie di Marvel's Spider-Man 2, la posizione degli Spider-Bot non viene segnalata e registrata sulla mappa, che offre come unica indicazione solo quanti Spider-Bot sono presenti in un determinato quartiere e quanti ne avete trovati (nella legenda sulla sinistra). Di conseguenza, se inizialmente ne troverete a bizzeffe anche semplicemente girovagando per la Grande Mela, una volta che vi mancheranno pochi esemplari la ricerca si farà un po' più complicata.

Ma niente paura, oltre alle pratiche mappe che trovate di seguito, abbiamo per voi anche un trucchetto davvero molto utile che rende la ricerca degli Spider-Bot una passeggiata a Central Park. Quello che dovrete fare è accedere alla schermata della "Tecnologia Costumi" del menu, selezionare la voce "Mobilità" e acquistare il potenziamento "Onniveggente" (si trova nell'ultimo doppio nodo di questo ramo). La poco accurata descrizione di questa passiva lascia intuire che è utile solo per individuare facilmente le casse con componenti tecnologici, ma in realtà il suo effetto si estende anche agli Spider-Bot, che vengono segnalati nella minimappa nell'angolo in basso a destra dello schermo, un bonus utilissimo per dare la caccia a questi ragnetti metallici.

Ora che avete tutto il necessario di seguito abbiamo preparato per voi delle mappe per trovare tutti gli Spider-Bot di Marvel's Spider-Man 2.