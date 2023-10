Little Nightmares 3, un video di gameplay mostra la cooperativa nella Necropoli

Little Nigthmares 3 è stato mostrato da Bandai Namco con un nuovo video di gameplay della durata di diciotto minuti, in cui possiamo vedere la modalità cooperativa del gioco all'interno dello scenario della Necropoli.

Tempo fa gli sviluppatori hanno annunciato che la cooperativa di Little Nightmares 3 sarà solo online e non in locale per preservare l'atmosfera, ma al di là di queste limitazioni si tratta di una feature molto interessante e inedita per la serie.

Nel nuovo capitolo avremo modo di conoscere i due protagonisti dell'avventura, Low e Alone, che avranno il compito di viaggiare attraverso la Spirale in cerca di un modo per fuggire dal Nulla: un viaggio tutt'altro che tranquillo, anzi pieno di insidie.