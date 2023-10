Nintendo a Lucca Comics & Games 2023 con Super Mario Bros. Wonder e Prince of Persia

Nintendo sarà presente a Lucca Comics & Games 2023 con Super Mario Bros. Wonder e Prince of Persia: The Lost Crown, quest'ultimo protagonista di una speciale anteprima in vista del lancio su Nintendo Switch, previsto per il prossimo gennario.

Con il suo padiglione in Piazza Bernardini, Nintendo consentirà ai visitatori di provare le ultime novità per Switch, come appunto Super Mario Bros. Wonder, il gioco della serie venduto più velocemente in Europa, ma anche Detective Pikachu: Il Ritorno, WarioWare: Move It! dal 3 novembre e la già citata anteprima di Prince of Persia: The Lost Crown, in arrivo il 18 gennaio.

Oltre alle tante opportunità di gioco in prima persona, nel padiglione di Nintendo ci saranno anche tanti talk con talent e creator di spicco nel mondo dei videogiochi, come Sabaku no Maiku, Cydonia, Player Inside, Round Two, Zergantis, MinishMawii, Frake, Francesco Pardini, Joepad17 e molti altri che allieteranno il pubblico e i fan durante tutte le giornate.

La Nintendo Experience di Lucca Comics & Games sarà visibile a tutti in ogni momento, grazie a un grande ledwall situato fuori dal padiglione, su cui verranno mostrati video e gameplay dedicati alle esclusive della grande N.

Un'area dedicata agli e-commerce Nintendo darà il benvenuto ai visitatori nello stand. Gli ospiti potranno registrare il QR code collegato al proprio account Nintendo (visibile accedendo al sito Nintendo.it e scegliendo la voce "il tuo codice QR-check in" nelle impostazioni dell'account) per ricevere fantastici gadget e premi.

Fra questi ci saranno 100 punti platino (accreditati la settimana successiva all'evento sull'account), un set di spille esclusive My Nintendo, un flyer Nintendo Store con un codice univoco per uno sconto del 10% valido nelle date indicate e una brochure eShop per scoprire le ultime novità dal mondo di Nintendo.

Tornando a Super Mario Bros. Wonder, per festeggiare il grande successo dell'icona di Nintendo i più fortunati potranno incontrare Super Mario di persona allo stand, sfruttare una splendida area di photo opportunity e portarsi a casa gadget unici a tema!

Non potevano mancare i titoli che hanno fatto la storia di quest'anno della console ibrida di Nintendo, come il capolavoro The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ambientato in una Hyrule senza limiti alla fantasia, Pikmin 4, l'ultimo episodio della serie strategica ideata dal creatore di Super Mario, Shigeru Miyamoto e Kirby's Return to Dream Land Deluxe, la versione migliorata di uno dei platform più apprezzati di sempre.

Grande spazio anche a Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, la rivoluzione open-world della serie di videogiochi di Pokémon e ai grandi classici di Nintendo Switch come Nintendo Switch Sports, Mario Kart 8 Deluxe e l'immortale Super Smash Bros. Ultimate, che si affiancano alle novità per offrire un assaggio della Nintendo Difference.

Un'area interamente riservata a Nintendo Switch modello OLED, con il suo schermo OLED da 7 pollici che offre colori vividi e un contrasto elevato, accoglierà i visitatori. I giocatori avranno l'opportunità di testare, in modalità portatile, una selezione di titoli di successo appositamente scelti per sperimentare in prima persona l'esperienza coinvolgente di questa tecnologia esclusiva e dello schermo più ampio rispetto al modello flagship tradizionale: Metroid Prime Remastered, Bayonetta 3, Super Mario Odyssey, Luigi's Mansion 3, Super Mario Bros. Wonder e Kirby e la Terra Perduta.

All'interno del padiglione sarà possibile anche divertirsi con Sonic Superstars, il platform in 2D con grafica 3D di SEGA disponibile dal 17 ottobre, STAR OCEAN THE SECOND STORY R, il remake del secondo capitolo della popolare serie di JRPG STAR OCEAN realizzato da Square Enix, e LEGO 2K Drive, la fantastica avventura di guida in modalità open world creata da 2K e LEGO.

Con queste straordinarie premesse, dal 1° al 5 novembre, Piazza Bernardini si trasformerà nel punto di ritrovo delle principali community e di tutti gli appassionati dell'universo di Nintendo.