Alan Wake 2, un video diario dedicato al Remedy Connected Universe

Il Remedy Connected Universe è l'universo narrativo in cui si muovono i personaggi creati dal team di sviluppo finlandese, e IGN ha pubblicato un interessante video diario che ne illustra le peculiarità, nonché il modo in cui andrà a influenzare gli eventi di Alan Wake 2 .

La parola a Sam Lake

Protagonista del nuovo video diario è proprio Sam Lake, che proverà a spiegarci in che modo Alan Wake 2 andrà a ricollegarsi alle precedenti opere di Remedy Entertainment, non soltanto il già noto Control ma anche in qualche modo... Max Payne.

Avremo modo di scoprire tutte queste interconnessioni e i tanti segreti che di certo gli sviluppatori metteranno all'interno della campagna di Alan Wake 2 il prossimo 27 ottobre, quando il gioco farà finalmente il proprio debutto nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S.

